ضبط فتاة سعودية تقود سيارة

السعودية - ضبطت السلطات السعودية في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية مواطنة سعودية تقود سيارة برفقة شقيقها الذي فرض عليه غرامة مالية قدرها 900 ريال لتمكينه شقيقته من قيادة سيارته دون حمل رخصة.

ويحظر على النساء قيادة السيارة في المملكة العربية السعودية، رغم عدم وجود تشريع مكتوب يحظر على النساء قيادة السيارات إلا أن القانون السعودي يطالب المواطنين باستخدام رخصة قيادة تصدر محلياً طالما كانوا في المملكة، ولكن السلطات لا تصدر مثل هذه الرخصة للنساء مما يحظر عليهن القيادة.

ونقلت صحيفة "الشرق" التي تصدر من المنطقة الشرقية عن مصادر وصفته بالمطلعة إن "هيئة الفصل في المخالفات المرورية فرضت ثلاث عقوبات أخرى هي حجز المركبة سبعة أيام، وأخذ تعهد على الفتاة وولي أمرها بعدم تكرار المخالفة، وتسجيل مخالفة على الفتاة لقيادتها السيارة دون حمل رخصة قيادة".

وذكرت المصادر إن الفتاة وشقيقها أُطلق سراحهما. مشيرة إلى أن الفتاة تعمل موظفة في فندق معروف بالمنطقة الشرقية، وتعيش في إحدى بلدات المحافظة الجنوبية. وقد أحالت شرطة المنطقة الشرقية ملفّ المخالفة إلى جهات عليا، تمهيداً لإحالته إلى اللجنة المختصة بوزارة الداخلية للنظر في المخالفة.

وكانت السلطات في السعودية قد قبضت في أوقات سابقة على بعض النساء لفترات قصيرة، وواجهت اثنتان تهماً بينها تحدي الملك، وأفرج عن واحدة منهما بعد توقيعها على تعهد بعدم القيادة ثانية في حين صدر حكم على الأخرى بالجلد عشر جلدات. ولم يتم التأكد ما إذا كان الجلد نفذ فعلاً إلا أن أميرة سعودية قالت حينها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنه تم إلغاء الحكم.