الأهلي السعودي يستعين بمارسيو موسورو

جدة - استغل النادي الأهلي السعودي لكرة القدم ارتباطه بالمدرب البرتغالي "فيتور بيريرا" واستشاره قبل التعاقد مع البرازيلي "مارسيو موسورو" من فريق براجا.

ونشر الأهلي بموقعه على الانترنت صورة للأمير فهد بن خالد رئيس النادي مع موسورو الخميس، وقال إنه استكمل اجراءات التعاقد مع اللاعب في العاصمة البرتغالية لشبونة، على أن ينضم للمران بداية الأسبوع المقبل.

ويأتي تعاقد الأهلي مع موسورو بعد يوم واحد من وصول بيريرا، الفائز مع بورتو بلقب الدوري البرتغالي في الموسم المنصرم، إلى السعودية لبدء مشواره مع الفريق المنتمي لمدينة جدة.

وسيقيد الأهلي موسورو لاعب الوسط بدلاً من الكولومبي "خايرو بالومينو" الذي كان من أبرز لاعبي الفريق في الموسم الماضي لكن ذكرت تقارير أنه قرر الرحيل من أجل تعزيز فرصته في دخول تشكيلة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وسيكون موسورو (29 عاما) ثالث لاعب برازيلي في الأهلي بعد "فيكتور سيمويس" و"برونو سيزار" كما تضم التشكيلة لاعباً أجنبياً رابعاً هو العماني عماد الحوسني الذي مدد مؤخراً تعاقده مع النادي.