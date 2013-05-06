الرجل الحديدي يضرب من جديد

لوس أنجلوس - تصدر الجزء الثالث من فيلم المغامرات والحركة (الرجل الحديدي) قائمة إيرادات السينما في أميركا الشمالية هذا الأسبوع محققا 175.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة روبرت دوني جيه ار وغوينيث بالترو ودون تشيدل ومن إخراج شين بلاك.

وتراجع فيلم الحركة الكوميدي (ألم ومكسب) من المركز الأول إلى المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 7.6 مليون دولار.

الفيلم بطولة مارك والبيرغ ودواين جونسون وانطوني ماكي ومن إخراج مايكل باي.

واحتفظ فيلم (42) بالمركز الثالث محققا 6.2 مليون دولار.

ويتناول الفيلم السيرة الذاتية لبطل الرغبي الأميركي جاكي روبنسون وهو بطولة تشادويك بوسيمان وهاريسون فورد ومن إخراج بريان هيلغيلاند.

وتراجع فيلم الخيال العلمي (النسيان) من المركز الثاني إلى الرابع بإيرادات بلغت 5.79 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم كروز ومورغان فريمان واولغا كيريلينكو ومن إخراج جوزيف كوسينسكي.

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة الثلاثي الأبعاد (الرحلة بدأت) بالمركز الخامس مسجلا 4.2 مليون دولار.

والشخصيات الرئيسية في هذا الفيلم الذي احتل المركز الثاني الأسبوع الماضي بأصوات نيكولاس كيدج وريان رينولدز وايما ستون ومن إخراج كيرك دي ميكو وكريس ساندرس.