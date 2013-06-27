ساعة جيمس بوند تباع بـ 160 ألف دولار

لندن - بيعت ساعة صممت خصيصاً لتناسب أحد افلام جيمس بوند (العميل البريطاني 007 ) بمبلغ 104 الاف جنيه استرليني (160 الف دولار)، في مزاد أقيم يوم الأربعاء، بعد أن اشتراها مقتنيها بدون سوار مقابل 25 جنيهاً استرلينياً فقط.

وقالت قاعة مزاد كريستي ان هذه كانت أول ساعة يتم تعديلها بمعرفة الفرقة كيو، الخاصة بأفلام جيمس بوند، وأنها مزودة "بعداد جايجر" لمساعدة العميل السري في الفيلم على رصد انبعاثات الاشعاع النووي.

وذكرت متحدثة باسم كريستي، أن هذه الساعة التي صنعتها بريتلينج عام 1962، عٌدلت بمعرفة الإدارة الفنية لأفلام جيمس بوند، وكانت النموذج الوحيد الذي أنتج لهذا الفيلم.

ولم يتسن للمتحدثة إعطاء أي تفاصيل عن بائع أو مشتري الساعة، التي كانت ضمن 252 قطعة في المزاد.

ومن بين المعروضات التي بيعت في المزاد أشعار بوب ديلان لأغنية لم تذع، وأول فستان زفاف للممثلة اليزابيث تيلور ارتدته حين كان عمرها 18 عاماً، عندما تزوجت كونراد هيلتون الابن عام 1950، في حفل حضره أكثر من 700 شخص.

وبيع الفستان مقابل نحو 122 ألف جنيه استرليني، بعد ان اشارت التقديرات إلى أن سعره سيتراوح بين 30 و50 ألف جنيه استرليني.