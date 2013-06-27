مصر تخصص 20 مليار جنيه لدعم البنزين

القاهرة – محمد عز الدين

قال مصدر حكومي مسؤول أن مجلس الشورى وافق الأربعاء بصفة نهائية، على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بقيمة 32.6 مليار جنيه لمواجهة الأعباء الإضافية في البابين السادس والرابع للموازنة العامة (2012/2013).

وذكر مجلس الشورى إنه بعد أخذ التصويت على مشروع القانون تمت الموافقة عليه بصفة نهائية، ومن ثم يرفع لرئيس الجمهورية، ويتم إخطار مجلس الوزراء بموافقة المجلس.

وأوضح النائب عباس عبدالعزيز، أن مبلغ 32.6 مليار جنيه تم اعتماده لمواجهة الفجوة بين الربط المعدل والمنفذ الفعلي، لافتاً إلى أن هذا المبلغ يتضمن 12.6 مليار جنيه للباب السادس، من أجل دعم الفوائد في الدين الداخلي والخارجي، و20 ملياراً للباب الرابع بهدف زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، لمواجهة العجز المتوقع في المواد البترولية.

وطالب أعضاء الشورى المصري الحكومة بتوضيح حقيقة الموقف المالي والنقدي والاقتصادي للرأي العام.

وقال النائب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية إنه مضطر للموافقة على زيادة الدعم الإضافي، لافتاً إلى أن الموازنة وضعتها وزارة وناقشتها وزارة مختلفة ويقرها مجلس الشورى في عهد وزارة ثالثة.