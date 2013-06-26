فيدرر يفقد لقبه في ويمبلدون

لندن- خرج السويسري روجيه فيدرر المدافع عن اللقب من الدور الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس بعد هزيمته أمام الاوكراني سيرجي ستاخوفسكي الأربعاء.

ونجح ستاخوفسكي في الفوز على فيدرر المصنف الثالث بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 6-7 و7-6 و7-5 و7-6 ليتأهل إلى الدور الثالث.

ووضعت الهزيمة في المباراة التي استغرقت ثلاث ساعات حدا لمسيرة فيدرر التي شهدت وصوله 36 مرة متتالية إلى دور الثمانية أو افضل في البطولات الأربع الكبرى.

وهزت خسارة فيدرر بطولة ويمبلدون في يوم شهد انسحاب سبعة لاعبين وخسارة الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الثالثة في منافسات السيدات.

وكانت المرة الأخيرة التي اخفق فيها فيدرر في الوصول إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2004.

لكن في اليوم الثالث لويمبلدون تمكن ستاخوفسكي المصنف 116 عالميا من التفوق على فيدرر واخراجه مبكرا من المنافسة لأول مرة منذ هزيمة اللاعب السويسري في الدور الأول للبطولة عام 2002.

وسبق لفيدرر احراز 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وهو رقم قياسي.