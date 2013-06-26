اشتباكات بالصومال تودي بحياة 3 أشخاص

مقديشو - قال شهود إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في اشتباك وقع بين ميليشيات في جنوب الصومال.

وأثار الاشتباك بين ميليشيا راس كامبوني ومقاتلي قبيلة ماريحان التوتر في المدينة المنقسمة بين فصائل متناحرة تدعي كل منها زعامتها على المدينة كما أثار القلق من احتمال اتساع نطاق الصراع.

وقال شهود لرويترز من الميناء عبر الهاتف إن مقاتلين من راس كامبوني أطلقوا النار على سيارة يستقلها أفراد من قبيلة ماريحان بوسط كيسمايو حيث حددت الفصائل المتناحرة مناطق نفوذها بالمدينة بعد آخر موجة لأعمال العنف.

وقتل 18 شخصاً في اشتباكات سابقة وقعت في الثامن من يونيو لكن منظمة هيومن رايتس ووتش نقلت عن بيانات الأمم المتحدة أن عدد القتلى بلغ 31 شخصاً.

وكانت كيسمايو تخضع لسيطرة متمردي حركة الشباب الاسلامية حتى سبتمبر الماضي عندما فر المقاتلون من هجوم شنته قوات كينية تدعمها ميليشيا راس كامبوني الموالية لحاكم كيسمايو السابق احمد مادوبي.

مقاتلين من راس كامبوني يطلقون النار على سيارة يستقلها أفراد من قبيلة ماريحان بوسط كيسمايو في ثاني اشتباك دموي خلال الشهر الحالي بميناء كيسمايو الاستراتيجي.