رجال دين سعوديون يؤيدون خفض الحجاج

مكة المكرمة - أقرت السلطات المعنية بالشؤون الدينية في السعودية الأربعاء طلب الحكومة بخفض أعداد الحجاج هذا العام للسماح بعمليات توسعة في المسجد الحرام بمكة.

ويتزامن قرار خفض أعداد الحجاج من الخارج بواقع الخمس ومن الداخل بواقع النصف مع جهود المملكة لاحتواء الفيروس التاجي لكن السلطات لم تشر إلى وجود علاقة بينهما.

وسافر لمكة في العام الماضي أكثر من ثلاثة ملايين حاج. وخلال السنوات القليلة الماضية أنفقت السعودية مليارات الدولارات لتوسعة بعض المناطق التي تشهد شعائر الحج فضلا عن تحسين معدلات السلامة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المجلس الاعلى للقضاء قوله إن تخفيض أعداد الحجاج جائز لضمان السلامة خلال اعمال التوسعة التي تهدف للسماح باستقبال المزيد من الحجاج في المستقبل.

وأصدر مسؤولون كبار في الحرم المكي والمسجد النبوي بالمدينة تصريحات مماثلة. ووصل عدد المصابين بعدوى الفيروس التاجي في السعودية حتى الآن إلى 62 شخصاً توفى منهم 34.

وقال خبراء صحة دوليون مؤخراً في اجتماع لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة إنه يتعين على الدول التي يشكل فيها الفيروس خطراً على الصحة أن تضع خططاً للتعامل مع أي تجمعات حاشدة.