قتلى وجرحى باشتباكات في شوارع بمصر

القاهرة - قالت مصادر أمنية وطبية إن شخصين قتلا وأصيب 185 في اشتباكات شوارع الأربعاء بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري محمد مرسي في مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية شمالي القاهرة قبل ساعات من إلقاء مرسي كلمة إلى الشعب.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين نقلوا إلى ثلاثة مستشفيات في المحافظة وإن اثنين منهم يرقدان في حالة حرجة بمستشفى المنصورة الدولي. وقال مصدر طبي ثمانية أصيبوا بطلقات الخرطوش. وقال مصدر أمني إن قتيلاً سقط من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت شاهدة عيان من رويترز إن الاشتباكات وقعت حين كان إسلاميون يستعدون لتنظيم مسيرة مؤيدة لمرسي. وأضافت أن نشطين وأعضاء في أحزاب تضمها جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة وقفوا أمام مسجد الجمعية الشرعية الذي بدأ تنظيم المسيرة منه مرددين هتافات ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

وأضافت أن مشادات وقعت بين الجانبين تطورت إلى اشتباكات بالحجارة أمام المسجد وفي عدد من الشوارع وأن واجهات عدد من المتاجر وزجاج عدد من السيارات تحطم خلال الاشتباكات. ويستعد معارضو مرسي لتنظيم احتجاجات واسعة يوم الأحد 30 يونيو لمطالبة مرسي بالاستقالة في الذكرى الأولى لتنصيبه ويقول الإسلاميون إن الاحتجاجات تناويء الشرعية. وقال شهود عيان إن طلقات الخرطوش وأسلحة بيضاء وعصي وحجارة استخدمت في الاشتباكات.