سلطان النيادي يبدأ إنتاج بلورات البروتينات لأجسام مضادة في "الفضاء"

وتهدف تجربة تطوير بلورات عالية الجودة لـ GIRK2 إلى تعزيز فهمنا لهيكلها الخاص. وستسهم تجربة PCG2 في تحليل إنتاج البلورات الخاصة بالأدوية في بيئة الجاذبية الصغرى، ما يسهل إنتاجها على الأرض وفي الفضاء، ويقصر مدة إنتاج أدوية جديدة.

ونجح رائد الفضاء النيادي، بتعزيز هذه التجربة، من خلال تثبيت عينات PCG في المعدات التجريبية التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في مختبر وحدة "كيبو"، وذلك لضمان صلاحية العينات طوال فترة التجربة.

ومن المقرر أن تنتقل هذه التجربة، بعد شهر على وجودها في محطة الفضاء الدولية، إلى المرحلة التالية، حيث ستتم إعادة العينة إلى الأرض لجمع بيانات الأشعة السينية في اليابان، ومن ثم، ستُقدَّم هذه البيانات إلى فريق البحث الإماراتي لإجراء المزيد من التحليلات الإضافية.