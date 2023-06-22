سلطان النيادي يبدأ إنتاج بلورات البروتينات لأجسام مضادة في "الفضاء"
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية “جاكسا”، اليوم الخميس، عن بدء رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة PCG2، على متن محطة الفضاء الدولية.
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن "التجربة ستسهم في تعزيز فرص التعاون العلمي بين الإمارات واليابان، وهي تركز بشكل خاص على إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة على جزيء البروتين GIRK2، ويؤثر هذا الجزيء في معدل ضربات القلب، كما أنّ له صلات بالعديد من الحالات الصحية الخطيرة، مثل الصرع، وعدم انتظام ضربات القلب، والإدمان".
وتهدف تجربة تطوير بلورات عالية الجودة لـ GIRK2 إلى تعزيز فهمنا لهيكلها الخاص. وستسهم تجربة PCG2 في تحليل إنتاج البلورات الخاصة بالأدوية في بيئة الجاذبية الصغرى، ما يسهل إنتاجها على الأرض وفي الفضاء، ويقصر مدة إنتاج أدوية جديدة.
ونجح رائد الفضاء النيادي، بتعزيز هذه التجربة، من خلال تثبيت عينات PCG في المعدات التجريبية التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في مختبر وحدة "كيبو"، وذلك لضمان صلاحية العينات طوال فترة التجربة.
ومن المقرر أن تنتقل هذه التجربة، بعد شهر على وجودها في محطة الفضاء الدولية، إلى المرحلة التالية، حيث ستتم إعادة العينة إلى الأرض لجمع بيانات الأشعة السينية في اليابان، ومن ثم، ستُقدَّم هذه البيانات إلى فريق البحث الإماراتي لإجراء المزيد من التحليلات الإضافية.