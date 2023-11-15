سناب شات سيتيح للمستخدمين شراء منتجات من أمازون

سيتمكّن مستخدمو "سناب شات" قريبًا من شراء منتجات عبر موقع "أمازون" دون اضطرارهم إلى وقف تصفّح منصة التواصل الاجتماعي، على ما أعلن موقع التجارة الإلكترونية الأمريكي العملاق، ليؤكّد بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام.

وارتفع سهم "سناب شات" بأكثر من 7% في بورصة وول ستريت، ليصل إلى 12,15 دولار.

وستطال عمليات البيع داخل التطبيق بعض المنتجات المُرَوَّج لها عبر "سناب شات" والمَبيعة في "أمازون".

وقال ناطق باسم "أمازون": "سيرى العملاء في الولايات المتحدة الأسعار في الوقت الفعلي، وسيستفيدون من المزايا الموفّرة لهم في اشتراك برايم، بالإضافة إلى معلومات تقديرية عن عمليات التسليم وتفاصيل عن منتجات مختارة يُروَّج لها عبر سناب شات".

وكانت الشركتان الأمريكيتان أعلنتا قبل عام عن شراكة بينهما ترمي إلى تسهيل عمليات الشراء من أمازون باستخدام أداة من الواقع الافتراضي.

في نيسان/أبريل، سجلّت سناب شات 750 مليون مستخدم شهريًّا، لكن على عكس شركة "ميتا" (فيسبوك، إنستغرام، واتساب)، لم تتمكن المنصة مطلقًا من كسب إيرادات إعلانية كافية لتحقيق ربح سنوي، في وقت تبحث فيه المجموعة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًّا، عن مصادر دخل جديدة.

ولم يُعلَن عن تفاصيل الصفقة بين أمازون وسناب شات، لا سيما إذا كانت سناب شات ستحصل على نسبة من الأرباح المتأتية من المبيعات عبر أمازون.