بطولة ويمبلدون تشهد انسحابين هامين

لندن - قال منظمون إن البلجيكي، ستيف دارسيس، الذي هزم الاسباني الشهير، رافائيل نادال، وأخرجه من بطولة ويمبلدون للتنس انسحب من ثالث البطولات الاربع الكبرى للموسم الحالي بسبب إصابة في الكتف.

وكان اللاعب البلجيكي المصنف 135 عالمياً، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل عندما هزم نادال الذي سبق له الفوز باللقب مرتين في الدور الاول يوم الاثنين الماضي.

وكان من المقرر أن يلتقي دارسيس في الدور الثاني من منافسات فردي الرجال مع البولندي لوكاس كوبوت اليوم الاربعاء.

وعلى جانب آخر - انسحبت لاعبة روسيا البيضاء، فيكتوريا ازارينكا، المصنفة الثانية وبطلة أستراليا، المفتوحة من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب إصابة في الركبة تعرضت لها قبل يومين.

وكان من المقرر أن تلتقي ازارينكا في الدور الثاني لفردي السيدات في ثالث البطولات الاربع الكبرى للموسم الحالي مع الإيطالية فلافيا بنيتا، لكنها اضطرت للانسحاب قبل المباراة بعدما أدركت عدم قدرتها على اللعب.