الكويت تقرر إجراء الانتخابات في 27 يوليو

الكويت- قالت وكالة الأنباء الكويتية الأربعاء إن حكومة الكويت أرجأت ليومين الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في 25 يوليو/تموز. ولم تذكر الوكالة تفاصيل.

وكان مجلس الوزراء قد قرر من قبل إجراء سادس انتخابات عامة في البلاد خلال سبع سنوات في 25 يوليو/تموز.

وكانت المحكمة الدستورية في الكويت قد حكمت أخيرا بإبطال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبحل البرلمان الحالي الموالي للحكومة، لكنها أيدت دستورية المرسوم الأميري بشأن تعديل نظام الانتخابات، الذي قاطعت المعارضة الكويتية الانتخابات الأخيرة بسببه.

ورحب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقرار المحكمة الدستورية، واصفاً إياه بـ"التاريخي"، ومعرباً عن قبوله بالحكم، الذي يعد الثاني من نوعه في غضون عام واحد.

فبعد صدور المرسوم، تأججت الأزمة السياسية المستمرة في الكويت منذ العام 2006، التي شهدت عدة جولات من التظاهرات في الشارع.

ورفضت المعارضة تعديل قانون الدوائر الانتخابية الذي بات يعرف بـ"مرسوم الصوت الواحد"، وقاطعت الانتخابات الاخيرة التي نظمت في ديسمبر/كانون الاول الماضي، والتي انتهت بانتخاب برلمان موال للحكومة بشكل كامل.

وطبقاً للمادة 71 من الدستور، يحق للأمير إصدار التشريعات في غياب البرلمان في حالة الضرورة، واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.

واعتبرت المعارضة الإسلامية والوطنية والليبرالية أن التعديل غير دستوري لأنه لم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ، فضلاً عن أن التعديل يمكن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان.