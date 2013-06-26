فنزويلا مستعدة لدراسة طلب سنودن للجوء

هاييتي - في زيارة رسمية لرئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، إلى هاييتي حيث التقى بالرئيس، ميشال مارتيلي، قال إن بلاده مستعدة لدراسة طلب لجوء من الأميركي، إدوارد سنودن، الذي أعلن مسؤوليته عن تسريب تفاصيل بشأن برامج مراقبة أمريكية سرية لوسائل إعلام إن هو تقدم بهذا الطلب رسمياً.

وجاءت تصريحات مادورو بينما كان يتبادل الهدايا مع مارتيلي وسط تكهنات بأن سنودن سيتوجه إلى كيتو، بعد أن قالت مجموعة ويكيليكس المناهضة للسرية أنه "متجه إلى الإكوادور عبر مسار آمن بغرض اللجوء".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال مصدر في شركة ايروفلوت الروسية للطيران إن سنودن حجز تذكرة إلى كوبا ويعتزم التوجه إلى فنزويلا.

وسيمثل قبول طلب لجوء سنودن تصعيداً في التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة.

وكثفت الولايات المتحدة المساعي الدولية لمنع سنودن من الحصول على اللجوء، وقالت للدول إنه يجب إعادة سنودن الى الولايات المتحدة.

واتهمت السلطات الأمريكية سنودن بسرقة ممتلكات حكومية اتحادية وتوصيل معلومات الدفاع الوطني دون تصريح والتوصيل المتعمد لمعلومات سرية لشخص لا صفة له.