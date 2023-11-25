قاتل محتمل قد يهدد حياتك على فرشاة الأسنان وشفرات الحلاقة

يعيش الآلاف من البريطانيين مع مرض قد يكون مميتًا دون أن يعرفوا ذلك، وفقًا لبيانات جديدة صدرت هذا الأسبوع.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن 70 ألف شخص على الأقل في المملكة المتحدة قد لا يدركون أنهم مصابون بالتهاب الكبد الوبائي سي، ورغم أنه مرض قابل للشفاء ببساطة، لكنه قد يؤدي إلى السرطان وتلف الكبد الشديد ثم الوفاة، إذا ما ترك دون علاج.

وينتشر الفيروس عن طريق الاتصال بالدم، بما في ذلك تبادل فراشي الأسنان وشفرات الحلاقة.

وتشمل أعراض التهاب الكبد C، التعب، وفقدان الشهية، والغثيان، وتشجنات المعدة، والاكتئاب، واليرقان.

وقد يعيش المصابون مع هذا الفيروس لعقود من الزمن قبل أن يلاحظوا الأعراض، وربما قد يكون الكشف متأخرًا بما يسبب التلف للكبد في مرحلة غير قابلة للعلاج.

وينتقل هذا الفيروس غالبًا عن طريق الدم من خلال مشاركة الإبر وغيرها من معدات الأدوية، لكن مشاركة شفرات الحلاقة وفرشاة الأسنان، أو القيام بإجراءات طبية أو تجميلية في البلدان التي يرتفع فيها معدل الإصابة بهذا الفيروس، يمكن أن يزيد من خطر العدوى.

وفي حال عدم الكشف عن التهاب الكبد C، فإن أضراره قد تكون مدمرة وتهدد حياتك. لكن لحسن الحظ، في حال الكشف المبكر فإنّ علاجه بسيط جدًا ويكون عن تناول جرعة قصيرة من الأقراص.

واليوم، يمكنك إجراء فحص للكشف عن هذا الفيروس من خلال مجموعة من أدوات الاختبار المنزلية.