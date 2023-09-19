هند البلوشي تكشف تطورات حالة شقيقتها مرام البلوشي الصحية

أكدت الفنانة الكويتية هند البلوشي تحسن حالة شقيقتها، الفنانة مرام، عبر فيديو بثته في حسابها في "إنستغرام" من خلال خاصية "ستوري".

وقالت هند إن شقيقتها تجاوزت أزمتها الصحية، وشهدت تحسنًا واستقرارًا، لافتة إلى أنها بصدد الخروج من المستشفى خلال يومين.