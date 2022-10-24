كونتي: توتنهام يحتاج لتشكيلة أكبر ليصارع في جبهتين

قال أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير، إن تشكيلته تفتقد العمق للمنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لذا يحتاج إلى مزيد من الصفقات ليصارع في الجبهتين.

وفقد توتنهام جهود المهاجمين ريتشارليسون وديان كولوسيفسكي للإصابة خلال الخسارة 2-1 من نيوكاسل يونايتد يوم الأحد، بينما خرج كريستيان روميرو وبيير-إيمريك هويبرغ من التشكيلة بسبب التعب.

ويستضيف فريق كونتي سبورتنج بدوري الأبطال، يوم الأربعاء، قبل مواجهة بورنموث بالدوري الممتاز، يوم السبت.

وأبلغ كونتي الصحفيين "قلقي الوحيد حاليا ألا نتعرض لمزيد من الإصابات لأن تشكيلتنا تفتقد العمق للمنافسة في الدوري الممتاز ودوري الأبطال، لكن هذا ليس شيئا ضد النادي، نعرف الموقف".

وأوضح "تحدثت مع النادي في بداية الموسم وقلت إننا يجب أن نمضي خطوة بخطوة، ونحتاج إلى وقت وصبر ودخول فترتين أو ثلاث فترات للانتقالات لإضافة عناصر تنافسية إلى التشكيلة لخوض بطولتين مهمتين".

وأضاف "هذا الوضع يحبطني لأنني أحب خوض هذه المباريات بأفضل فريق وأن نملك ثلاثة أو أربعة أو خمسة خيارات جيدة بمقاعد البدلاء".

وأشار "نحاول تحسين وضعنا خطوة بخطوة ونحن بحاجة إلى الوقت والصبر، ومن خلال تجربتي أقول إننا بخير".

وأشار "إذا لعبنا مباراة واحدة كل 6 أو 7 أيام يمكننا القتال والمنافسة على إحدى البطولات".

ورغم الهزيمة يبقى توتنهام بالمركز الثالث في الدوري بفارق خمس نقاط خلف آرسنال المتصدر.