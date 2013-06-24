صور وصول محمد عساف لمطار القاهرة

القاهرة - محمد عبد المنعم
استقبل بركات الفرا السفير الفلسطيني فى القاهرة النجم محمد عساف الفائز بلقب "أراب أيدول"، وذلك عقب وصوله لمطار القاهرة الدولي، فى إطار زيارته لمصر عدة أيام، يقوم خلالها بإجراء بعض اللقاءات التلفزيونية والصحفية.
ولدى خروجه من الطائرة استقبله آلاف الشباب و الفتيات من محبيه من مصر وفلسطين وأبناء الجاليات العربية بالقاهرة.
وكان المشهد بديعاً حين وقف الآلاف من محبي عساف خارج صالة الاستقبال، رافعين الأعلام واللافتات والبوسترات المطبوع، وفور هبوط الطائرة، قامت إدارة العلاقات العامة بمطار القاهرة بتخصيص سيارة كبار الزوار لاستقباله، ولم يتحدث لوسائل الإعلام مكتفياً بقوله "الحمد لله على هذه النتيجة".