صور وصول محمد عساف لمطار القاهرة

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السفير الفلسطيني فى القاهرة يستقبل مع الآلاف محمد عساف نجم "أراب أيدول" أثناء وصوله مطار القاهرة الدولي.