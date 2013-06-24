لكزس تشكف طرازات IS الجديدة

دبي - كشفت شركة "لكزس اليابانية مجموعة مركبات لكزس IS الجديدة في منطقة الشرق الأوسط بتصميم جديد وأداء مُحسن، فضلاً عن المزايا التي توفرها أحدث التقنيات، والإثارة التي يقدمها طراز F SPORT الرياضي.

فقد تم وضع المصابيح النهارية LED على شكل حرف L أسفل مجموعة المصابيح الأمامية مباشرة لجذب الانتباه إلى الجانبين وخلفية المركبة، وتتميز المقاعد الأمامية القابلة للضبط بطرق مختلفة بتوفير الدعم والأمان.

كما تضم لوحة العدّادات منطقة خاصة بالعرض ومنطقة أخرى للتشغيل، بحيث تساعد على زيادة تركيز السائق وتتيح له إدراك وتحكم أفضل بالمركبة.

كما تساهم الإضاءة العصرية والمواد الفاخرة والمزايا الأخرى في المقصورة في إبراز الجودة والرفاهية، وتتميز قاعدة العجلات بطولها مما يزيد من مساحة المقاعد الخلفية ومساحة صندوق الأمتعة.

وتم استخدام تقنيات جديدة للحام بالليزر والربط لزيادة صلابة الهيكل، كما يساعد الإطار الفرعي الجديد والدعامات الجانبية في تحسين التحكم وتوجيه المركبة.

كما يقوم نظام التعليق الأمامي المُعدل على زيادة صلابة التأرجح بنسبة 20 بالمائة في حين يوفر نظام التعليق الخلفي المتعدد الروابط خصائص تشبث وتحكم أفضل.

تقدم لكزس IS 350 محرك V6 سعة 3.5 لتر مع حقن وقود مباشر رباعي الأشواط D4-S وحقن وقود عند المنفذ. وينتج المحرك سعة 3.5 لتر قدرة حصانية تصل إلى 312 حصان عند 6400 دورة في الدقيقة، وعزم 38.5 كغم-م/4800 دورة في الدقيقة.

أما لكزس IS 250 فهي مزودة بمحرك سلس V6 سعة 2.5 لتر بقدرة 204 حصان عند 6400 دورة في الدقيقة وعزم 25.5 كغم-م / 4800 دورة في الدقيقة.

أما ناقل الحركة فهو اتوماتيكي بتبديل مباشر رياضي (SPDS) بـ 8 سرعات، ويتميز بوجود مقبض تبديل سرعات، ونظام تبديل يعمل بالذكاء الاصطناعي لقوة الجاذبية (G-AI) الذي يختار تلقائياً أفضل ترس ونمط تبديل للاستجابة لقوة الجاذبية.

ويتيح نظام الملاحة الإلكتروني متعدد الرؤيا (EMVN) التحكم عن بُعد باللمس (RTI) كما يعرض شاشة حدود السرعة، وتسجيل تتبع المسار، فضلاً عن توفير رمز الاستجابة السريعة (QR) الخاص بالوجهة المقصودة ، حيث يمكن تحويل معلومات الوجهة المقصودة إلى رمز استجابة سريعة (QR) يمكن قراءته بواسطة أي هاتف ذكي أو غيره من الأجهزة المماثلة، للمساعدة في الوصول الى الوجهة المقصودة في حال كانت بعيدة عن المواقف المخصصة للمركبات.