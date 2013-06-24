الموركس دور 2013 يتزين بنجوم ونجمات الفن

إرم – (خاص) أحمد ديب

أقيم الأحد في صالة السفراء في كازينو لبنان، في العاصمة اللبنانية بيروت، الحفل الثالث عشر من مهرجان "موركس دور" الذي يقام سنوياً، والذي شهد تتويج العديد من نجمات ونجوم الفن والتلفزيون، إلى جانب تكريم عدد من ممثلي وإعلاميي الساحة العربية.

وقدم الحفل الممثل اللبناني نيكولا معوض، إلى جانب الإعلامية ديانا رزق، كما حضره عدد من مشاهير الفن والسياسة، في حين سجل المهرجان غياب البعض الآخر مثل الفنانة هيفاء وهبي، وفارس الغناء العربي عاصي الحلاني، والمطربة اللبنانية دومينيك حوراني، ونوالي الزغبي وكارول سماحة وغيرهم.

دعم وإهداء

وفي لفة تكررت من عدد من النجوم في الحفل، قام النجم اللبناني وائل كفوري بإهداء جائزته إلى زوجته، رداً على الشائعات حول خلافهما، في حين أهدى الممثل السوري مكسيم خليل جائزته إلى شهداء سوريا، كما أهدى العديد من نجوم لبنان الهدية لرجال الجيش اللبناني.

ووزعت الجوائز في سهرة الأحد على الشكل التالي:

نانسي عجرم – النجمة الأكثر انتشاراً ونجاحاً

سيرين عبد النور – أفضل ممثلة لبنانية (مسلسل روبي)

يورغو شلهوب – أفضل ممثل لبناني

أليسا – أفضل مطربة لبنانية

أليسا – أفضل أغنية عربية (أسعد وحدة)

ماجد المهندس – أفضل مطرب عربي

غادة عبد الرازق – أفضل ممثلة عربية

مكسيم خليل – أفضل ممثل عربي (مسلسل روبي)

وائل كفوري – أفضل مطرب لبناني

وائل كفوري – أفضل أغنية لبنانية (يا ضلي يا روحي)

سي لا في (الشاب خالد) – أفضل أغنية عربية

نادر الأتات – أفضل موهبة لبنانية شابة

ألين لحود - أفضل أداء غنائي

شكري أنيس فاخوري – أفضل كاتب سيناريو

باسم كريستو – أفضل مخرج برامج

أحلام – جائزة تكريمية

غادة عبد الرازق وإلهام شاهين وليلى علوي – جوائز تكريمية لدعم الفن المصري

جوائز فخرية: الممثلة مارسيل مارينا، الممثلة كارمن لبس، الإعلامية كارلا يعقوبيان.