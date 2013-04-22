متظاهرين مصريين اضرموا النار السبت في مركز للشرطة

افاد مصدر رسمي ان متظاهرين مصريين اضرموا النار السبت في مركز للشرطة في مدينة بورسعيد فيما وصل وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ان نحو 500 متظاهر رشقوا مركز الشرطة بالحجارة والقوا عليه زجاجات حارقة ما ادى الى اشتعال النيران فيه، ثم منعوا سيارات الاطفاء من الاقتراب لاخماد النار.

وكان المتظاهرون تجمعوا خارج مركز الشرطة بعدما اصيب شخصان حين صدمتهما سيارة للشرطة خلال مواجهات وقعت في وقت سابق في المدينة التي تشهد عصيانا مدنيا للاسبوع الثالث على التوالي، وفق الداخلية.

وكان قتل شخص واصيب عشرات اخرون في مواجهات اندلعت ليلا بين عناصر من قوات الامن المصرية ومتظاهرين في مدينة المنصورة بشمال القاهرة، وفق ما افاد مسؤول امني السبت.

وذكرت وسائل اعلام محلية ان المتظاهر قتل حين دهسته سيارة للشرطة.

وتزامنت هذه الحوادث مع وصول الوزير جون كيري الى مصر في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس المصري محمد مرسي وقيادات الجيش المصري وممثلين لاحزاب سياسية.

وسيعقد كيري الاحد اجتماعين منفصلين مع الرئيس المصري ووزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي بعد ان يجتمع السبت مع ممثلين للاحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

واعلن احد قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي مساء الخميس انه ومحمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية احد رموز جبهة الانقاذ، تلقيا دعوة لمقابلة وزير الخارجية الاميركي اثناء زيارته للقاهرة ولكنهما ”اعتذرا عن عدم قبولها“ لرفضهما محاولات واشنطن للضغط بعد ان دعت الخارجية الاميركية في بيان جبهة الانقاذ الى التراجع عن قرارها بمقاطعة الانتخابات النيابية.

Subtitles:

المتظاهرون يحرقون مركزا للشرطة في المنصورة

مقتل شخص واصابة العشرات في الاشتباكات

كيري يجمتع مع المعارضة المصرية