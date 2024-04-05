فوائد عديدة لـ"الصيام عن الكلام"

كشفت دراسة حديثة أن للصيام عن الكلام فوائد صحية عديدة، على الصعيدين الجسدي والنفسي.

ووفق صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد تبين أن الصيام عن الكلام يخفض من ضغط الدم، ويساعد في تقليل مستويات هرمون التوتر "الكورتيزول"، ويعزز نمو الدماغ، كما يجعل الشخص مستمعًا أفضل، ويعزز تعاطفه مع الآخرين.

ولا تشترط الدراسة للحصول على مثل هذه الفوائد أن يتم "الصيام عن الكلام" يوميًا، لكن حتى لو كان الأمر غير متكرر فقد يجني المرء فوائد من ذلك.

وقال عالم النفس الدكتور روبرت كرافت أن الصمت لفترات طويلة يساعد الشخص على أن يصبح مستمعًا أفضل، كما يمكن أن يساعد على التعاطف مع الآخرين، خاصة أولئك الذين لا يستطيعون التحدث، مثل الأطفال.