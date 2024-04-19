أول تعليق من حمادة هلال على اتهام كمال أبو رية له بـ"تجاهله"

في أول تعليق من الفنان المصريّ حمادة هلال على هجوم مواطنه الفنان كمال أبو رية عليه، واتهامه له بتجاهل مشكلته مع صناع مسلسل "المداح" الذي يلعب "هلال" بطولته، نفى الأخير علمه بكل هذه التطورات جملة وتفصيلا، وتساءل: "هو فيه إيه؟"، مؤكدًا أنه لم يعرف بالأمر سوى الآن.

وأعاد هلال نشر رسالة توجه فيها الفنان خالد سرحان، أحد أبطال المسلسل، إلى كمال أبو رية يدافع فيها عن حماده هلال، قائلًا: "حمادة هلال ملوش دعوة، ده شغل مخرج ومؤلف. وبعدين يا كيمو يا حبيبي احنا كل سنة بنغير عفريت جديد، وابنك كان منور معانا السنة دي المفروض تفرح له".

وكان "أبو رية" قد وصف في لقاء تلفزيوني "هلال" بأنه "عاوز يشتغل وخلاص"، مؤكدًا أنه كان ينبغي عليه الاتصال به عندما وقعت أزمة بينه وبين الجهة الإنتاجية للمسلسل، بسبب الدعاية والمستحقات المالية.

وردًّا على سؤال عمّا إذا كان بادر بالاتصال بحمادة هلال، قال إن "هلال" باعتباره نجم العمل وصاحب البطولة المطلقة، هو من كان يتوجب عليه الاتصال به، ويفهم ما طلباته وينقلها للجهة المنتجة، مشيرًا إلى أن "حمادة" لم يهتم حين رأى أن صناع العمل لم يبادروا بالاتصال به كي يواصل دوره في الجزأين الثالث والرابع من المسلسل، على حد قوله.