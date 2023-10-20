أنغام تفتح النار على أفيخاي أدرعي
فتحت المطربة المصرية أنغام النار على رئيس قسم الإعلام العربي في إسرائيل، أفيخاي أدرعي، بعد أن هاجمها الأخير لقيامها بـ"الدعاء عليه".
وكان أفيخاي أدرعي قد أعاد نشر "دعاء" المطربة أنغام عليه عبر حسابها في منصة "إكس"، حيث كتبت: "ربنا ياخذك ويريحنا من وشك"، مع رمز "إيموجي" يعبر عن الاشمئزاز.
وانتقد أدرعي "دعاء" أنغام، مؤكدًا في منشور عبر حسابه في "إكس" أنها تحتاج إلى "الرقي في منشوراتها"، ومذكرًا إياها بـ"الآخرة وعذابها"، وأن الله سيتذكر أمثالها من الذين يسيئون للآخرين، ويقفون مع "دواعش حماس"، الذين "اغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمون"، على حد تعبيره.
وما لبثت المطربة المصرية أن هاجمت أفيخاي أدرعي في منشور مطول عبر "أنستغرام"، مشددة على أنه "لا يستحق في الأصل أي أدب أو رقي في التعامل".
وأكدت أنها "كمصرية تعامل من مثلها فقط بالاحترام وليس أمثال أدرعي"، واصفة إياه بالصهيوني، وواصفة جيشه بـ"النازي".
ولفتت إلى أن الجيش المصري تعامل بالحسنى مع الأسرى الإسرائيليين بعد انتصاره في حرب أكتوبر، بينما لم يعرف الإسرائيليون إلا القتل منذ احتلالهم فلسطين.
وكانت المطربة أنغام قد أثارت جدلًا قبل يومين بسبب أحد منشوراتها، التي جاء فيها: "#مستشفى_المعمداني #غزه يرضيك كده يارب؟؟!! حسبنا الله ونعم الوكيل"، ما دفع الكثيرين لاستنكار طريقة مخاطبتها لله عز وجل.