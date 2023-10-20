أنغام تفتح النار على أفيخاي أدرعي

فتحت المطربة المصرية أنغام النار على رئيس قسم الإعلام العربي في إسرائيل، أفيخاي أدرعي، بعد أن هاجمها الأخير لقيامها بـ"الدعاء عليه".

وكان أفيخاي أدرعي قد أعاد نشر "دعاء" المطربة أنغام عليه عبر حسابها في منصة "إكس"، حيث كتبت: "ربنا ياخذك ويريحنا من وشك"، مع رمز "إيموجي" يعبر عن الاشمئزاز.

وانتقد أدرعي "دعاء" أنغام، مؤكدًا في منشور عبر حسابه في "إكس" أنها تحتاج إلى "الرقي في منشوراتها"، ومذكرًا إياها بـ"الآخرة وعذابها"، وأن الله سيتذكر أمثالها من الذين يسيئون للآخرين، ويقفون مع "دواعش حماس"، الذين "اغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمون"، على حد تعبيره.