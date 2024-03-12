تحلم بامتلاك 100 خلية.. تعرف على أشهر مربيات النحل في سوريا

رغم أنها تحمل بكالوريوس في اللغة العربية، وتعمل موظفة في وزارة الثقافة، فإن ذلك لم يمنع خزامى الجباعي من أن تكون أشهر مربيات النحل في سوريا.

أصبحت خزامى، بعد ثماني سنوات من مزاولة المهنة، عضوًا في اتحاد النحالين العرب، وشاركت في المعارض والمهرجانات ونالت الجوائز بفضل عسلها غير المغشوش والنقي.

تقول خزامى لـ"إرم نيوز": "سحرني مجتمع النحل بتنظيمه الفريد، وشدّتني فئة العاملات المنتجات والملكة، ورأيت فيه انعكاساً لما يجب أن يتحلى به المجتمع الإنساني من تقدير للمرأة المنتجة".

لم تكن البداية سهلة أمام خزامى، فاضطرت إلى الاقتراض من بنك المشاريع الصغيرة، واشترت ثلاث خلايا بدأت بها مشروعها الذي راح يتطور على قدر المحبة والإخلاص في العمل.

وتضيف خزامى: "عانيت في البداية من بضع صعوبات، فساعدني المهندس زيد عبد السلام وخبراء النحالين، حتى تمكنت من تعلم المهنة ومعرفة خباياها".