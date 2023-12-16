سيف الدين السبيعي يستعد لـ"مال القبان" في رمضان 2024

وكان من المقرر عرض "مال القبان" في رمضان 2023، لكن تم تأجيله بسبب التأخر في التصوير، بحسب تصريحات سابقة لمخرجه السبيعي.

وصرح سيف الدين السبيعي في وقت سابق، أن الفنانة السورية صباح السالم، والتي خرجت من السجن أخيرا، ستشارك في العمل.

الجدير بالذكر أن العمل يندرج ضمن إطار الأعمال الاجتماعية، وهو ثالث تعاون درامي بين سبيعي والكاتبَين علي وجيه ويامن الحجلي.