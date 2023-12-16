سيف الدين السبيعي يستعد لـ"مال القبان" في رمضان 2024
يستعد الفنان والمخرج السوري سيف الدين السبيعي لعرض مسلسل "مال القبان" في رمضان 2024، وفق ما أكدته وسائل إعلام سورية.
ولم يتم الكشف بعد عن القناة، التي ستقوم بعرض المسلسل السوري، وهو من بطولة الفنانَين بسام كوسا وسلاف فواخرجي، ويعد آخر ظهور كذلك للفنان الراحل محمد قنوع.
وكان من المقرر عرض "مال القبان" في رمضان 2023، لكن تم تأجيله بسبب التأخر في التصوير، بحسب تصريحات سابقة لمخرجه السبيعي.
وصرح سيف الدين السبيعي في وقت سابق، أن الفنانة السورية صباح السالم، والتي خرجت من السجن أخيرا، ستشارك في العمل.
الجدير بالذكر أن العمل يندرج ضمن إطار الأعمال الاجتماعية، وهو ثالث تعاون درامي بين سبيعي والكاتبَين علي وجيه ويامن الحجلي.