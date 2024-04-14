عُمان.. أمطار غزيرة تباغت الطلاب وتحاصر حافلات مدرسية (فيديو)

تسببت أمطار غزيرة هطلت على بضع مناطق في سلطنة عمان، اليوم الأحد، باحتجاز عدد من الحافلات المدرسية والمركبات الأهلية التي تقلّ الطلاب بعد ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وجريان السيول.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من بضع مناطق في عُمان، حافلات مدرسية متوقفة وسط الطرقات وقد غمرتها المياه، بينما يسير طلاب وأهال تحت أمطار غزيرة.