عُمان.. أمطار غزيرة تباغت الطلاب وتحاصر حافلات مدرسية (فيديو)
تسببت أمطار غزيرة هطلت على بضع مناطق في سلطنة عمان، اليوم الأحد، باحتجاز عدد من الحافلات المدرسية والمركبات الأهلية التي تقلّ الطلاب بعد ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وجريان السيول.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من بضع مناطق في عُمان، حافلات مدرسية متوقفة وسط الطرقات وقد غمرتها المياه، بينما يسير طلاب وأهال تحت أمطار غزيرة.
وقال الدفاع المدني العماني، إنه تلقى العديد من البلاغات عن احتجاز أشخاص وطلاب مدارس بسبب الأمطار، وتعمل فرقه على إنقاذ المحاصرين.
وأضاف أن فرقه بمحافظة شمال الشرقية تمكنت من "إنقاذ 27 شخصًا إثر احتجاز حافلة مدرسية في مجرى وادٍ بولاية إبراء، وجميعهم بصحة جيدة".
كما أوضح أنه تلقى "بلاغًا حول تعطل حافلة مدرسية وبها (٢١) طالبًا في تجمعات مائية بولاية #نزوى، إذ تمكنت الفرق بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #الداخلية من إخراجهم وجميعهم بصحة جيدة".
ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
لكن الكثير من المدونين العُمانيين في مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للإنذار المبكر لعدم إلغاء الدوام المدرسي.
وقال الصحفي العماني، علي الحبسي، عبر "إكس" "ما حدث اليوم تتحمله وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة".
وقالت الأرصاد الجوية العمانية إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، وسط هطولات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، مصحوبة بتساقط لحبات البرد وجريان للشعاب والأودية في بضع مناطق.