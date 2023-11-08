"المتجر الصغير الأكثر إزعاجًا".. يجذب الأنظار في الصين
اكتسب متجر خشبي صغير معلق على أحد المرتفعات بمناظره الخلابة في جنوب الصين، مقدمًا خدماته لمحبي مغامرات التسلق، لقب "المتجر الصغير الأكثر إزعاجًا" في البلاد.
ووفقًا لصحيفة "سي إن إن" يقع المتجر، الذي تبلغ مساحته مترين مربعين، على ارتفاع 120 مترًا (394 قدمًا) فوق سطح الأرض في منطقة شينيوزاي بمقاطعة هونان الصينية. وهو ضمن مسار جبلي يتضمن سلالم معدنية وعلاقات يربط فيها المغامرون أنفسهم أثناء صعودهم عبر التضاريس الصعبة.
ويوفر المتجر، الذي افتتح في عام 2018، للمتسلقين المشروبات والوجبات الخفيفة.
وقال سونغ هويتشو، المدير العام لشينيوزاي، إن الرحلة إلى القمة تستغرق نحو 90 دقيقة، ويحصل المتسلقون على زجاجات مياه مجانية.