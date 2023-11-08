"المتجر الصغير الأكثر إزعاجًا".. يجذب الأنظار في الصين

ووفقًا لصحيفة "سي إن إن" يقع المتجر، الذي تبلغ مساحته مترين مربعين، على ارتفاع 120 مترًا (394 قدمًا) فوق سطح الأرض في منطقة شينيوزاي بمقاطعة هونان الصينية. وهو ضمن مسار جبلي يتضمن سلالم معدنية وعلاقات يربط فيها المغامرون أنفسهم أثناء صعودهم عبر التضاريس الصعبة.