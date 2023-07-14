كيف يساهم الأدب في تعزيز صحتنا النفسية؟

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط"، يركز أنغوس فيلتشر على "كيفية عمل أدمغتنا" من خلال قراءة الأدب، وممارسة عملية السرد. على سبيل المثال، فقد رصد كيف استخدم أدباء القرن التاسع عشر عنصر التشويق وبعض المتعة في السرد التي تنشط هرمون "الدوبامين" لجذب جمهور مختلف على اختلاف طبقاته.

وينوّه في أحدث كتبه "التفكير القصصي: علم جديد للإبداع السردي"، إلى أن "الإنسان يفكر بطريقتين مختلفتين: المنطق الرياضي والسرد القصصي". فطريقة المنطق تقوم على المعادلات والتفكير الترابطي، بينما طريقة القصة هي التجربة، والتكهنات السببية، التي تنبع أساساً من السؤال: ماذا لو؟.

إننا بحاجة إلى السؤال: ماذا لو؟ في كل مناحي حياتنا حتى نتخيل ما يمكن أن يحدث، خارج الظروف العادية، وأن نكون قادرين على بناء عوالم جديدة باستمرار.

هناك ثلاث مهارات أساسية لتحسين القدرة على السرد والتفكير القصصي، بحسب فيلتشر، أولها إعطاء الأولوية للاستثناء، كالعثور على ما هو غير متوقع، مفاجئ وغريب، أو صادر وبغيض. ثانيًا، تغيير المنظور فعليك أن تتخيل أنك شخص مختلف تمامًا، ليس فقط بالتعاطف مع الآخر ولكن بنوع من التقمص للآخر. أخيرًا، العمل على تأجيج الصراع السردي، واختبار أفكار وسيناريوهات تأخذك بجرأة.. "حيث لم يذهب أحد من قبل".