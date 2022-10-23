شوبير: الأهلي سيدفع غرامة كهربا عندما تتوافر سيولة مالية (فيديو)

وأوضح شوبير: "الأهلي سيدفع الغرامة الخاصة باللاعب أو كهربا سيدفع الغرامة بالتعاون مع الأهلي بطريقة أو أخرى، لكن عندما تتوافر سيولة مادية في الأهلي وفي الوقت والطريقة التي يختارها الأهلي".

وتابع: "الأهلي وصل لاتفاق مع كهربا إنه هيساعده بشكل كبير جدا، لكن إمتى هو ده السؤال، وأهو الدوري بدأ وأفريقيا بدأت وكهربا مش مقيد أفريقيا، لكن مقيد في القائمة المحلية عموما سننتظر ونرى ماذا سيحدث".

وصدر قرار بإيقاف كهربا لمدة 6 أشهر، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ على خلفية فسخ تعاقده من جانب واحد مع نادي الزمالك، بالإضافة إلى غرامة 2 مليون دولار، مناصفة بين اللاعب ونادي أفيس البرتغالي الذي انضم لصفوفه رغم استمرار تعاقده مع النادي الأبيض.

وسابقا، صرح أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، أن النادي الأبيض، رفض كل التسويات الخاصة بغرامة "كهربا".

وقال أمير مرتضى: "لا يوجد تواصل بيني وبين كهربا، هناك تواصل بين المحامين، واللاعب قدم 3 عروض تسوية ولكننا رفضنا ونتمسك بتحصيل قيمة الغرامة كاملة، خاصة أن اللاعب سيظل قرار إيقافه ساريا حتى سداد الغرامة".

وكان الأهلي أعلن مؤخرا عن تفاصيل عقد رعابته الجديد، حيث أوضح سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، أن العقد مع إحدى شركات الاتصالات الشهيرة يتجاوز قيمة جميع شركات الرعاية في الأربع سنوات السابقة.

وقال شلبي في تصريحات لقناة ناديه: "العقد السابق كانت قيمته 510 ملايين جنيه في 4 سنوات، وكان هناك 14 راعيًا في هذا العقد، منهم 6 رعاة على القميص، والباقي حقوق رعاية أخرى".

وأوضح: "العقد الحالي بمفرده تجاوز إجمالي قيمة العقد السابق بنسبة 13% وقد تصل النسبة إلى 25%؛ لأن هناك امتيازات حال التتويج بالبطولات".

ويستعد الأهلي، لمواجهة أسوان في السابعة من مساء اليوم الأحد، بالجولة الثانية للدوري الممتاز.