البرتغال تُوقف عضوًا في مافيا "كامورا" تلاحقه إيطاليا منذ 20 عامًا

أعلنت الشرطة القضائية البرتغالية، اليوم السبت، أنها قبضت في شمال البلاد على عضو في مافيا كامورا (مافيا نابولي)، مطلوب منذ "أكثر من 20 عامًا" لدى السلطات الإيطالية.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قالت الشرطة البرتغالية إن هذا الرجل، البالغ من العمر 69 عامًا، مطلوب بموجب مذكرة توقيف أوروبية بعد الحكم عليه بالسجن 15 عامًا بتهمة تهريب المخدرات، دون أن تحدد اسمه.

وأضافت الشرطة في بيان مقتضب: "بعد ارتكاب هذه الأفعال، غادر إيطاليا، وكان مطلوبًا للسلطات الإيطالية منذ أكثر من عقدين".

تٌعد مافيا كامورا، المتجذرة في منطقة نابولي، إحدى عصابات الجريمة المنظمة الرئيسة الثلاث في إيطاليا، إلى جانب "كوزا نوسترا" في صقلية، و"ندرانغيتا" في منطقة كالابريا.