مشعل الخالدي: بدور البراهيم "أختي"

نفى مشهور "سناب شات" السعودي مشعل الخالدي، الأنباء التي تم تداولها في الساعات الأخيرة عن زواجه من مواطنته المشهورة بدور البراهيم.

وكانت حسابات إخبارية كشفت أن الخالدي تزوج من البراهيم على خلفية صورة نشرها في حسابه في "سناب شات"، أرفقها بتعليق: "نعم، أعلنها للعالم كله بدور البراهيم"؛ ما أثار تكهنات عن زواجه منها بعد أن كان نشر خبرًا عن زواجه من امرأة لم يكشف عن هويتها.