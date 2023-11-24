هذا ما يفعله بايدن في عيد الشكر

قدّم الرئيس الأمريكي جو بايدن فطائر اليقطين لرجال الإطفاء، أمس الخميس، للاحتفال بعيد الشكر.

وأمضى بايدن، الذي يقضي عطلة عيد الشكر مع عائلته في جزيرة نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، جزءا من وقته في التحدث إلى الزعماء الأجانب بشأن حرب غزة.

ويمثل قضاء بايدن عطلة عيد الشكر في نانتوكيت تقليدا عائليا مستمرا منذ عقود.

وبعد أن قدم الفطائر مع زوجته السيدة الأولى جيل بايدن، عادا إلى مكان إقامتهما خلال الرحلة وهو منزل يملكه صديقهما ديفيد روبنستاين، الملياردير والمؤسس المشارك لشركة الاستثمار المباشر العملاقة "كارلايل".