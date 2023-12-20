ماذا يحدث للأسنان مع التقدم في السن؟

تساعدنا الابتسامة الصحية على عيش حياة طويلة وجيّدة وسعيدة، ولكن تخضع أسناننا مثل أجسادنا، للتغيرات المرتبطة بالعمر.

ووفقا لموقع "conversation"، تتغير أسناننا مع تقدمنا في العمر، بسبب عدم قدرتها على التجدد؛ إذ تصبح أكثر هشاشة وعرضة للكسر عندما يبدأ العاج بفقدان قوته، وهذا أكثر شيوعًا في الأسنان التي بها خطوط متشققة أو حشوات كبيرة.

مع مرور الوقت، يرقُّ السطح الخارجي للمينا، ليكشف عن العاج المعتم نسبيًا الذي يصبح داكنًا مع تقدمنا في العمر، ويصبح العاج داكنًا؛ لأن نسيج الكولاجين يتصلب وينكمش، ويمتلئ السائل الموجود في الأنابيب بالمعادن.

وتملأ جزيئات الطعام والشراب الفجوات الدقيقة وخطوط الشقوق الدقيقة المرتبطة بالعمر والتي تمتد إلى أعلى وأسفل المينا لتغير لونها وتصبغها. لذا فإنّ هناك سبع نصائح لتجنب تراجع الأسنان، ومنها: