"شارب" الطفل العراقي يزن يحوله لنجم في مواقع التواصل
تحوّل الطفل العراقي يزن علي، البالغ من العمر ست سنوات، إلى نجم في مواقع التواصل الاجتماعي بين ليلة وضحاها بسبب مقطع فيديو تعليمي طريف.
وأرادت معلمة في روضة "قصر الزهور" في العراق، التعريف بأفراد الأسرة باللغة الإنجليزية بطريقة عملية، واختارت الطفل يزن بشخصية الأب، وقامت بإلصاق شارب له، أثناء تقديمها الدرس.
وما لبث أن حظي مقطع الفيديو، الذي وثقته المعلمة للدرس، بانتشار واسع، محققا 9 ملايين متابعة على "تيك توك" وحده، بسبب مظهر يزن الطريف، إذ ظهر كرجل صغير بالشارب.
وأصبحت صور الطفل يزن مادة للتندر على مختلف المواضيع في مواقع التواصل، خاصة بعد إعلان وزارة الداخلية في العراق فتح باب التعيينات بصفة عقد للمواليد من 2001 حتى 2005، ما استقبله العراقيون بصور الطفل بشاربه، كرد فكاهي على "سن المواليد" المطلوب في التعيينات.
وتلقفت وسائل إعلام محلية وعربية، مقطع الفيديو وصور الطفل يزن، الذي أصبح نجما في مقابلات إعلامية، وقام العديد من الإعلاميين العراقيين بإجراء مقابلات معه، وزيارة الروضة والتعرف إليها.
كما قام الفنان المصري الكوميدي، الملقب "تشيكو"، بمقارنة صورة شخصيته الشهيرة النقيب تيسير فهمي، بصورة الطفل يزن بالشارب، معلقا عليها بالقول: "النقيب تيسير فهمي بقى قدوة لكل الأجيال".
وعمد محل حلويات إلى استثمار شهرة الطفل العراقي، والترويج لقوالب الكيك التي يصنعها، بزيارة لروضة قصر الزهور، وإهداء الطفل يزن، قالب كيك وقد جسد عليه شخصيته بالشارب.