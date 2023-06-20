"شارب" الطفل العراقي يزن يحوله لنجم في مواقع التواصل

تحوّل الطفل العراقي يزن علي، البالغ من العمر ست سنوات، إلى نجم في مواقع التواصل الاجتماعي بين ليلة وضحاها بسبب مقطع فيديو تعليمي طريف.

وأرادت معلمة في روضة "قصر الزهور" في العراق، التعريف بأفراد الأسرة باللغة الإنجليزية بطريقة عملية، واختارت الطفل يزن بشخصية الأب، وقامت بإلصاق شارب له، أثناء تقديمها الدرس.