شريف منير لـ"إرم نيوز": "بقينا اتنين" يشبه الأسرة المصرية

يعود الفنان شريف منير للدراما الرمضانية بعد غياب 5 سنوات عنها، وذلك من خلال مسلسل "بقينا اتنين"، الذي يناقش من خلاله قضايا اجتماعية مثل فقدان الشغف بين الأزواج.

وتحدث شريف منير في حوار خاص مع "إرم نيوز" عن عودته للدراما الرمضانية، وتعاونه مع رانيا يوسف للمرة الأولى، والأسباب التي جذبته للمسسل.

ما الذي جذبك لمسلسل "وبقينا اتنين" وكيف كانت استعداداتك له؟

فكرة العمل مميزة جدًا وجديدة، وهو مسلسل اجتماعي لايت محترم وراقي جدا ويطرح قضية هامة، وسيجد الكثيرين أنفسهم فيه، وأقدم من خلاله شخصية مختلفة بالنسبة لي وسيتفاجأ الجمهور بها، واستعديت للشخصية قبل بدء التصوير لمدة شهرين مع المخرج طارق رفعت، واستمر الحوار بيننا حول شكل الشخصية وتفاصيلها واقترحت عليه أفكاري وتوافقنا، وأنا دائما أعمل في التحضيرات بطريقة كلاسيكية وأهتم ببروفة الترابيزة.

معظم الأعمال التي قدمتها تنتمي للدراما الاجتماعية.. هل هو صدفة؟

لا ليست صدفة، فأنا أحب الأعمال الاجتماعية لأنها تشبه الناس وقريبة منهم، وقدمت العديد من الأعمال التي تنتمي للدراما الاجتماعية وكان آخرها "إيجار قديم"، وأشعر أنها تمس الناس وتتلاقى مع المجتمع ويشعر المشاهد بنفسه فيها ويجد قصته ومن يتحدث بلسانه، والأهم في هذه الدراما أننا نقدمها بعيدا عن العنف والعشوائية، لإظهار الحلو في المجتمع بعيدًا عن الطبقة الاجتماعية التي تطرح قصة من قصصها، سواء كانت طبقة غنية أو متوسطة أو حتى فقيرة، يجب أن تختار صورة مناسبة للناس بأماكن نظيفة ومرتبة.

ما القضية الرئيسية التي يتحدث عنها المسلسل؟

المسلسل يتحدث عن زوجين تزوّجا في سن مبكر ولمدة 25 عاما، وبدأت حالة الملل والتعود، فيحاولون استعادة الشغف المفقود بطرق عدة منها الألعاب والرحلات وغيرها.

تعود للدراما الرمضانية بعد غياب طويل.. ما هو شعورك؟

سعيدٌ للغاية، ولكن وجودي في رمضان هذا العام هو صدفة بحتة قدرها الله عز وجل، حيث كان مقررا عرض المسلسل في نوفمبر الماضي، وتأجل العرض لعدة أسباب منها وفاة الفنان طارق عبد العزيز رحمه الله، وظل العمل يتأجل بسبب ارتباط الفنانين بأعمال أخرى إلى أن وجدناه سيعرض في رمضان، وأعتبر هذا من ترتيبات ربنا سبحانه وتعالى، حقيقة كان نفسي أتواجد في رمضان من فترة طويلة، فأنا لم يعرض لي مسلسلات في رمضان منذ 5 سنوات، وحاولت كثيرًا وسعيت، وكان الأمر صعبا، ولكن فجأة ربنا أراد أن أتواجد في رمضان.

وماذا عن التعاون مع الفنانة رانيا يوسف للمرة الأولى؟

في الحقيقة أنا تفاجأت برانيا يوسف، فنانة رائعة على المستويات كافة، التزام ومذاكرة للشخصية، هي فنانة مطيعة جدًا في اللوكيشن، ولطيفة في تعاملاتها مع زملائها، كما أنها تمتلك خبرة كبيرة بحكم سنوات عملها، وكانت تطرح أفكارًا جيدة لصالح العمل وتشاركنا الرأي، وجمعنا تفاهم كبير، وحقيقة أسلوبها أبهرني.

العمل ينتمي للأعمال القصيرة ذات الـ15 حلقة.. ما رأيك في هذه النوعية؟

أنا كشريف أحب هذه النوعية للغاية، ومعجب بها جدًا، كما أحب أيضا السهرات الدرامية والسباعيات، جميعها تنتمي للدراما التي تقدم قضايا اجتماعية، ووجود هذه النوعية من الدراما يتيح الفرص لوجود عدد أكبر من الممثلين ويتيح فرص عمل للجميع، كما تجد موضوعات كثيرة تطرحها هذه النوعية من الدراما تساهم في التنوع والابتكار.

بعد هذه الخبرة الكبيرة.. هل يتدخل شريف منير في اختيارات النجوم وتعديل السيناريو؟

ليس كذلك، أنا أقترح رؤيتي مثل باقي النجوم، سواء في الأبطال أو في السيناريو، ولكن للمخرج الكلمة الأولى والأخيرة، ما أقوم به هو ترشيحات ورأيي فقط، وللمخرج الحق في الأخذ به أو لا.

هل تشغلك المنافسة.. خاصة وأن الموسم مليء بالأعمال؟

أبدا، لا أفكر في المنافسة نهائيًا، أنا أجتهد وأقوم بما يقع على عاتقي وأحاول تقديم عمل جيد، وطالما أنني أجتهد وأقدم عمل مقتنع به فقد أديت ما علي والنجاح بيد الله، وفي الحقيقة الموسم هذا العام زاخر بالأعمال الجيدة، وأتابع معظمها ومعجب بعدة أعمال مثل "مسار إجباري" و"نعمة الأفوكاتو"، والمسلسل الكوميدي الرائع "أشغال شقة".