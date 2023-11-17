"جيمس ويب" يكشف عن كوكب تمطر فيه الرمال

كشف تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة ناسا عن كوكب تتساقط فيه بقع من الرمال على شكل أمطار، في عمليات رصد رائدة.

ويقع الكوكب Wasp-107b على بعد 200 سنة ضوئية في كوكبة العذراء، وقد لفت انتباه علماء الفلك بالفعل لأنه كبير جدًا ولكنه خفيف جدًا، مما أكسبه لقب كوكب "حلوى الخيط". تعطي أحدث الملاحظات لمحة غير مسبوقة عن عالم غريب خارج نظامنا الشمسي، والذي يتميز بسحب رمل السيليكات والأمطار ودرجات الحرارة الحارقة والرياح العاتية ورائحة ثاني أكسيد الكبريت المحترقة المميزة.

وقالت البروفيسور لين ديسين، من المعهد الكاثوليكي (KU) لوفين والمؤلف الأول للبحث: "إن معرفتنا بالكواكب الأخرى تعتمد على ما نعرفه من الأرض"، مضيفا: "هذه معرفة مقيدة للغاية".

تم اكتشاف الكوكب في عام 2017 بعد أن رصد علماء الفلك وميضًا دوريًا للضوء من نجمه المضيف في كل مرة يمر فيها الكوكب أمامه. قال ديسين: "إنه مثل ذبابة أمام مصباح الشارع".

يأخذ "جيمس ويب" هذه الملاحظات إلى المستوى التالي من خلال قياس ضوء النجوم الذي يتم ترشيحه عبر الغلاف الجوي للكوكب. ونظرًا لأن العناصر المختلفة تمتص أطوال موجية مختلفة من الضوء، فإن طيف ضوء النجوم يشير إلى الغازات الموجودة.