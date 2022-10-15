علي البليهي يحتفل مع تقنية الـ"VAR" بهدفه القاتل في شباك الطائي (فيديو)

وسجل المدافع علي البليهي هدفا في الوقت بدل الضائع ليعيد الهلال حامل اللقب إلى الطريق الصحيح بالفوز 3-2 على الطائي، في مباراة مثيرة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

تقدم الهلال بهدف عن طريق أوديون إيغالو في الدقيقة 39، وأضاف البرازيلي ميشيل ديلجادو الهدف الثاني بعد الاستراحة بخمس دقائق.

لكن الطائي قلص الفارق بواسطة جي مبينزا في الدقيقة 57، قبل أن يدرك الجزائري أمير سعيود التعادل بعد سبع دقائق أخرى.

وبدا أن الهلال سيبقى دون فوز للمباراة الرابعة على التوالي، لكن البليهي استغل ركلة ركنية وسجل من مدى قريب هدف الانتصار الثمين.

وتقدم الهلال إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، بينما تراجع الطائي إلى المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

ويتصدر الشباب الدوري برصيد 19 نقطة من سبع مباريات.

وبدأ الهلال المباراة عازما على إيقاف سلسلة نتائج سيئة، حيث حصد نقطتين فقط من آخر ثلاث مباريات وسط ضغوط على المدرب رامون دياز، لكنه انتظر قرب نهاية الشوط الأول حتى يهز الشباك.

وتلقى ميشيل تمريرة طويلة واستقبلها بمهارة ثم مرر كرة أرضية حولها المهاجم النيجيري إيجالو بسهولة إلى هدف من مدى قريب.

وبعد الاستراحة تكفل ميشيل بنفسه بمهمة هز الشباك من مدى قريب عقب عرضية متقنة من الجانب الأيمن.

وبطريقة مماثلة قلص الطائي الفارق بواسطة مبينزا، قبل أن يبدأ سعيود هجمة ويستغل إخفاق البليهي في تشتيت الكرة ليدرك التعادل.

وأصلح البليهي الخطأ واستغل ارتباكا داخل منطقة الجزاء وخطف هدف الفوز من مدى قريب، قبل أن يحتفل بالذهاب إلى شاشة حكم الفيديو المساعد ويقبلها وسط ضحك زملائه.