السعودية.. شاب يهدي عقدًا ثمينًا من ماركة عالمية شهيرة لناقته (صور)
أهدى شاب في السعودية، عقدًا ثمينًا اشتراه من ماركة عالمية شهيرة، لناقته، في تصرف أثار جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ووثَّق الشاب احتفاءه بناقته دون أن يوضح إن كانت الهدية ترتبط بمناسبة، حيث ظهر في عدة صور المالك والناقة والهدية الثمينة في غلافها، قبل وضعها حول رقبة الناقة.
ولم تتضح بعد هوية الشاب، لكن حسابات إخبارية عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صوره، وقالت إنه من مدينة الخُبر في شرق المملكة.
وكتبت إحدى المغردات على "إكس"، منتقدة تصرف الشاب: "أحيانًا الفلوس الزائدة لا يعرفون في إيش يصرفونها"، فيما قالت أخرى: "ويقولون البنات ناقصات عقل".
وقالت مغردة ثالثة: "توقعت رايح كارتييه يأخذ شيئًا لزوجته بس الصدمة ماخذ عقدًا وخلخالاً للناقة".
وعلى الجانب الآخر، حضر عشاق الإبل للدفاع عن الشاب، وبينهم سارة التي قالت عن الناقة: "تستاهل الدلع"، فيما كتب عبد المحسن: "الناقة تسوى".
وفي حين يبدو تصرف الشاب غريبًا للبعيدين عن عالم الإبل، فإن مُلاكها يوفرون لها كل سبل الراحة، وأفضل أنواع الغذاء.
وتعد السعودية إحدى أكثر دول العالم اهتمامًا بالإبل، حيث تنظم لها مسابقات وفعاليات عديدة ومتنوعة سنويًا، بينما يشرف نادي الإبل على إدارة القطاع والاستفادة منه اقتصاديًا.
ويبلغ ثمن بعض الإبل ملايين الدولارات، حيث يتنافس كبار المُلاك على شرائها للمنافسة على جوائز مليونية في مسابقات المزايين.