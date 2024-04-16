السعودية.. شاب يهدي عقدًا ثمينًا من ماركة عالمية شهيرة لناقته (صور)

أهدى شاب في السعودية، عقدًا ثمينًا اشتراه من ماركة عالمية شهيرة، لناقته، في تصرف أثار جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثَّق الشاب احتفاءه بناقته دون أن يوضح إن كانت الهدية ترتبط بمناسبة، حيث ظهر في عدة صور المالك والناقة والهدية الثمينة في غلافها، قبل وضعها حول رقبة الناقة.

ولم تتضح بعد هوية الشاب، لكن حسابات إخبارية عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صوره، وقالت إنه من مدينة الخُبر في شرق المملكة.