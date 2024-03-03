نجل الموسيقار حلمي بكر يقرر تغيير مكان تشييع جثمانه

أعلن هشام، نجل الموسيقار المصري الراحل حلمي بكر، أنه غيّر مكان تشييع جثمان والده، على أن يتم الدفن في مسجد السلام بمدينة نصر، بدلًا من تشييعه من مسجد النور بالعباسية، في العاصمة القاهرة.

وقال نجل حلمي بكر، في تصريحاته لـ القاهرة 24: قررنا تغيير مكان تشييع جثمان والدي، من مسجد النور في العباسية، إلى مسجد السلام في مدينة نصر، ليتم بعدها الدفن مباشرةً في مقابر الأسرة بالوفاء والأمل.

وكان المستشار مرتضى منصور قد اتهم أرملة الموسيقار الراحل سماح القرشي باستئجارها بلطجية للاعتداء على أشقائه، في محاولة منها لدفن الجثمان قبل وصول نجله.

من جانبها، حررت سماح القرشي محضرا ضد أشقاء حلمي بكر؛ لخلافها معهم على مكان انتظار جثمان الفنان الراحل، إذ أصر أشقاؤه على بقائه في ثلاجة المستشفى، بينما كانت تريد أرملته إعادته للمنزل ودفنه من دون انتظار نجله، وذلك مع تصاعد الأزمة بينهم منذ وفاة الموسيقار المصري.