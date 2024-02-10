اليمن.. هل ينجح "الحراك الدولي" في دفع العملية السياسية؟

تحفيز واستكشاف

ويعتقد الخبير العسكري، العقيد وضاح العوبلي، في حديثه لـ"إرم نيوز" أن هذه التحركات التي تأتي في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين مليشيا الحوثي والقوات الأمريكية – البريطانية، "تهدف إلى إيجاد محفّزات لمليشيا الحوثي لوقف عملياتها البحرية، عبر خلق مسار متزامن لاستئناف العملية السياسي في اليمن، بموازاة الجهود الإقليمية والدولية الجارية لإيجاد مخارج للحرب في غزة".

ولا يستبعد العوبلي، أن تسعى هذه التحركات، إلى استكشاف تطورات الموقف الحوثي الإيراني، وما يمكن أن يطرأ عليه بعد ما شهدته المرحلة الماضية من تصعيد بحري "أدى إلى توقف العملية السياسية في اليمن عند النقطة التي وصلت إليها أواخر العام الماضي".

وقال إن التحرك الآن، بمثابة "إنعاش للعملية السياسية، ومحاولة دولية لنقل الطرف الحوثي من منصّات الصواريخ والمسيّرات، إلى منصّات التفاوض، لإيجاد مخرج للأزمة اليمنية الممتدة منذ تسع سنوات، "وما لم يتحقق ذلك، فإن باقي القوى لن تظل تنتظر الحوثي إلى ما لا نهاية وهو يمضي من أزمة إلى أخرى".