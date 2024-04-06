لشبونة.. شرفة العرب القديمة على "بحر الظلمات" (صور)

هي ثاني أقدم مدن أوروبا بعد أثينا، يرسم التاريخ ملامحها عبر العصور وينحت إزميل الحضارات قسماتها من حقبة زمنية إلى أخرى. وضع الفينيقيون حجر أساسها وترك الرومان بصمتهم عبر أزقتها ودروبها، أما العرب فأطلقوا عليها اسم "أشبونة" لتصبح شرفتهم التي تطل على المحيط الأطلسي أو "بحر الظلمات" كما كان يُطلق عليها في القرون الوسطى.

تقول الأساطير إنّ "أوليسيوس" بطل ملحمة "الإلياذة" هو الذي أنشأ المدينة وأطلق عليها اسم "أوليسيبو" كتنويعة على اسمه الذي اشتُق منه اسمها الحالي في نسخه المتعددة مثل "ليسبن" و"ليسباوا". وفي عام 1200 قبل الميلاد منحها الفينيقيون اسما مشابها هو"أليس أوبو". وكعادتهم الشهيرة، غرّد الرومان خارج السرب وأطلقوا عليها اسم "فيليسيتاس جوليا" بينما ظلت محتفظة باسمها العربي "أشبونة" أو "الأشبونة" لعدة قرون.