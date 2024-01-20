ظهر على سفينة إسرائيلية.. "قرصان" يمني وسيم يثير جدلا واسعا (صور)
أثار شاب يمني يدعى راشد الحداد، ويبلغ من العمر 19 عاما، جدلا بين متابعين، بعد توثيقه مقطع فيديو له، وهو على متن سفينة تجارية احتجزها الحوثيون في البحر الأحمر.
ووفق قناة "بي بي سي" البريطانية، فقد وثق الحداد مقطع فيديو من على متن سفينة إسرائيلية، وقد لقّب نفسه بـ"القرصان"، خاصة بعد ظهوره وهو يمسك بالعلم اليمني.
وأراد "الحداد" بتوثيق ظهوره على متن السفينة، دعم القضية الفلسطينية بحسب تصريحات له، لكن ما أثار تفاعلا معه، ودفع بقصته إلى العالمية، هو وسامته.. بدلا من موقفه.
فما إن تناقل متابعون حول العالم صور راشد الحداد، حتى قارنوا بينه وبين الممثل الأمريكي تيموثي شالاميث.
ودفعت وسامة الشاب اليمني، صحفا بارزة وعالمية لإجراء حوارات معه، وكذلك لنشر قصته على صفحاتها ومواقعها.
ويردّ الحداد على مسألة شهرته بسبب مظهره، بأن "الأفضل للعالم أن يركزوا على القضية الأساسية، وهي فلسطين".
ويضيف أنّ "ما أعجبه في تداول قصته عالميا، أنّ هناك العديد من الغربيين الذين يدعمون القضية الفلسطينية، ويقفون إلى جانبها".
ورغم عدد متابعيه الذين لا يتجاوزون الألف على "تيك توك"، وعدد متابعيه المتواضع على منصة "إكس"، شارك متابعون مقاطع فيديو وصورا له آلاف المرات.