ظهر على سفينة إسرائيلية.. "قرصان" يمني وسيم يثير جدلا واسعا (صور)

أثار شاب يمني يدعى راشد الحداد، ويبلغ من العمر 19 عاما، جدلا بين متابعين، بعد توثيقه مقطع فيديو له، وهو على متن سفينة تجارية احتجزها الحوثيون في البحر الأحمر.

ووفق قناة "بي بي سي" البريطانية، فقد وثق الحداد مقطع فيديو من على متن سفينة إسرائيلية، وقد لقّب نفسه بـ"القرصان"، خاصة بعد ظهوره وهو يمسك بالعلم اليمني.