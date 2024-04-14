نهاية مروعة لعائلة هندية بسبب "قطة"

انتهت حياة عائلة هندية، مكونة من خمسة أفراد، نهاية مأساوية، بعد محاولتها إنقاذ حياة قطة كانت تمتلكها.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إنديا"، وقع الحادث المأساوي في قرية فاكادي في نيواسا تالوكا بالهند، حيث حاول أفراد العائلة واحدًا تلو الآخر إنقاذ القطة بعد سقوطها في بئر مهجورة، لكن محاولاتهم جميعًا انتهت بالفشل والوفاة.

وكانت قطة العائلة سقطت في البئر، مساء يوم الثلاثاء الماضي، فحاول أحد أفراد العائلة، التي تدعى "كالي"، التدخل لإنقاذها، لكنه عندما نزل إلى القاع، لم يظهر مجددًا، فنزل الآخر لتفقده وإنقاذه، وهكذا تتابع الأمر بنزول الخمسة لإنقاذ بعضهم بعضًا، لكنهم فقدوا حياتهم جميعًا.

وتشتبه السلطات، في وفاة الرجال الخمسة (أكبرهم 65 عامًا وأصغرهم 28 عامًا) داخل البئر، بسبب انبعاث الغازات السامة من فضلات الحيوانات التي تملؤه.

وبعد نزول الأفراد الخمسة إلى البئر، حاول شخص سادس مساعدتهم، لكنه نجا بأعجوبة، حيث ربط حبلًا في خاصرته قبل نزوله، فتم إخراجه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونشرت البلدية مضختي شفط كبيرتين للوصول إلى الضحايا، مع وصول خمس سيارات إسعاف إلى الموقع، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في الحادثة.