"نظرة حب" لباسل خياط وكارمن بصيبص في رمضان 2024

بدأ طاقم عمل "نظرة حب" في تصوير مشاهده، استعدادا لعرضه في رمضان القادم 2024.

وأعلنت شركة "إيبلا" للإنتاج الفني بدء تصوير مسلسل نظرة حب في لبنان، وهو من تأليف رافي وهبي، وإخراج حسام علي.

ويشارك في بطولة العمل الفنان السوري باسل خياط والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، إضافة إلى الفنانين السوريين آمال سعد الدين، وهبة نور، وجفرا يونس، وجمال العلي، ومازن عباس. ومن لبنان الفنانين بيير داغر، وميشيل حوراني، وسعيد سرحان، ورندة كعدي.

ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن قصة المسلسل المنتظر في رمضان 2024.