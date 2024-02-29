دراسة تكشف الموقع الأعلى والأقل جاذبية على الأرض

كشفت دراسة علمية لمجلة تابعة للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، أن المكان ذا الجاذبية الأقل في العالم يقع في قمة نيفادو هواسكاران - البيرو، حيث تنخفض هذه القوة إلى 9.7639 م/ث²، أي أقل بقليل من متوسط القيمة على الأرض 9.807 م/ث²، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

ووفق موقع "Infobae" الإخباري، فإنه بحسب الدراسة، كان العمل الذي تم تنفيذه هو الأول من نوعه لنمذجة الجاذبية على "مقاييس فائقة الدقة"، ولكن بتغطية عالمية تقريبًا، إذ تمَّ أخذ جميع القارات في الاعتبار، من أجل توفير معرفة أفضل حول مجال الجاذبية الأرضية.

وعلى النقيض من قمة نيفادو في بيرو، قامت الدراسة أيضًا بتفصيل المكان الذي تكون فيه قوة الجاذبية هي الأقوى على الأرض بأكملها، ليتم تحديدها على سطح المحيط المتجمد الشمالي.

وهذه الاختلافات في الجاذبية بين القطب الشمالي ومنطقة هواسكاران، تعني أنه حال سقوط شخص من ارتفاع 100 متر في كل نقطة من هذه النقاط، وهو أمر غير مرجح، فإنه سيلامس السطح في بيرو بعد 16 مللي ثانية من سقوطه في القطب الشمالي.

ورغم أن نتائج الدراسة تبدو للوهلة الأولى وكأنها بيانات لها تأثير على المستوى العلمي فقط، فإن الحقيقة هي أن معرفة التغيرات في الجاذبية على الأرض لها تطبيقات في مجالات، مثل: الهندسة المائية أو أنظمة الأقمار الصناعية أو تحسينات في المقاييس المكانية.

ومن ناحية أخرى، فهو يسمح بتصحيح نماذج الجاذبية الحالية؛ ما سيؤثر على معايرة المقاييس الدقيقة المرتبطة بمقاييس الزلازل أو علم الفلك وفي مجالات، مثل: الطبوغرافيا والجيوفيزياء والهندسة وغيرها.