6 عادات يومية قد تسرّع شيخوخة الدماغ

مع تقدمنا في العمر، تخضع أدمغتنا لتغيرات يمكن أن تؤثر على قدراتنا المعرفية، بدءًا من الذاكرة وحتى سرعة التعلم.

وفي حين أن هذه العملية الطبيعية أمر لا مفر منه، هناك خطوات يمكننا اتخاذها للحفاظ على صحة الدماغ ودرء الشيخوخة المبكرة. وفي مناقشة مع خبراء في هذا المجال، كشف موقع huffpost عن ست عادات تبدو غير ضارة يمكن أن تساهم في تسريع شيخوخة الدماغ، إلى جانب البدائل القابلة للتنفيذ للتخفيف من هذه الآثار.