تشاينا ديلي: فيروس فتاك

تنشر الصحيفة تقريرا حول فيروسH7N9 المسبب لإنفلونزا الطيور، والذي أفادت التقارير ظهوره في الصين هذا العام، قائلة إنه ينطوي على خطر الوفاة بصورة أقل من فيروس H5N1 الذي ظهر في عام 2003.

وقالت الصحيفة "وجدت دراسة أجراها باحثون من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بكين وجامعة هونغ كونغ أن فيروس H7N9 أثبت أنه قاتل في 36 بالمئة من المرضى في المستشفيات في البر الرئيسي الصيني".

وقدر الباحثون أن خطر الوفاة لحالة من أعراض أنفلونزا H7N9 يمكن أن تتراوح بين 0.16 في المائة إلى 2.8 في المئة، وهذا يعني ان الإنفلونزا هذه أقل فتكا بكثير من فيروس H5N1 الذي أودى بحياة المئات من الناس في العقد الماضي، حسب الصحيفة.