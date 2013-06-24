ليبرمان يدعو لإعادة احتلال غزة

القدس – (خاص) من محمود الفروخ

دعا رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الاسرائيلي افغدور ليبرمان إلى إعادة احتلال قطاع غزة من جديد ردا على الصواريخ التي أطلقت الأحد من قطاع غزة على جنوب اسرائيل.

وجاءت أقوال ليبرمان عبر لقاء مع الاذاعة العبرية "كول اسرائيل" الاثنين، وأضاف ليبرمان أنه يتوجب احتلال قطاع غزة من جديد ردا على هذه الصواريخ، لأننا بعد سنتين سنجد حماس لديها ليس فقط عدد كبير من الصواريخ التي ستصل إلى تل أبيب ويمكن إلى نتانيا بل سيكون لديها أيضا طائرات.

وأكد ليبرمان أن حركة حماس لا تعترف بحق اليهود في العيش على هذه الأرض، لذلك يجب العودة إلى قطاع غزة والقيام بما هو ضروري لاستعادة النظام والأمن والتخلص من حماس والمتطرفين في القطاع.