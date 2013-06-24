إسرائيل ترد الهجوم وتقصف عزة

القدس - نفذت اسرائيل ضربات جوية على قطاع غزة الاثنين ردا على هجوم صاروخي لنشطين فلسطينيين أنهى أسابيع من الهدوء النسبي بين الجانبين.
وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية أن ستة صواريخ أطلقت على إسرائيل خلال الليل. وقال الجيش الإسرائيلي أن نظام القبة الحديدية الغسرائيلي اعترض صاروخين منها وأسقطهما.
وأعلن الجيش الاسرائيلي أن الطائرات الاسرائيلية قامت في وقت لاحق بضرب أهداف في غزة منها منشأتان لتخزين السلاح وأغلقت اسرائيل أحد المعابر المؤدية الى القطاع الساحلي الذي تديره حركة المقاومة الاسلامية حماس.
ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم الصاروخي. وصرح مسؤولون في غزة بأن ضربتين من ست ضربات اسرائيلية استهدفت معسكرين للتدريب تابعين لحركة الجهاد الاسلامي.
وفي حادث منفصل قام مجهولون بشق اطارات 21 سيارة في حي بيت حنينا العربي بالقدس الشرقية فيما بدا هجمات جديدة يشنها يهود متشددون تحت شعار "بطاقة الثمن". وفتحت الشرطة الاسرائيلية تحقيقا في الحادث.
ويشير المصطلح إلى الثمن الذي يقول متشددون يهود أنهم سينتزعونه من الفلسطينيين ردا على هجماتهم أو تقييد الحكومة الإسرائيلية لبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.