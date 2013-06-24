إسرائيل ترد الهجوم وتقصف عزة

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الجيش الإسرائيلي يعلن عن ضرب أهداف في غزة رداً على هجوم سرايا القدس،ويقوم بإغلاق أحد المعابر المؤدية إلى القطاع الساحلي الذي تديره حركة حماس.